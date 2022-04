Brun ANTOINE

Chargé d'affaires avec une spécialisation dans le domaine des polymères (élastomères, thermoplastiques type PEHD, PPH, PVC, PVDF... et résines thermodurcissables type SVR).



Mon domaine de compétence est:



La gestion de projet / réalisation de prestations d'assistance technique pour des clients issus de la chimie, du nucléaire ou des gestions des déchets,



L'inspection d'équipements neufs (cuves, tuyauteries, dispositifs d'étanchéité par géosynthétiques...): RSC (Réception Surveillance des Constructions) en tierce partie ou DESP (Directive d'Equipements Sous Pression) d’équipements en matériaux composites (type SVR et/ou thermoplastiques), la qualification en soudage du personnel et des modes opératoires: QS et QMOS,



L'inspection d'équipement en service: la réalisation d'états initiaux, l'évaluation des réparations à réaliser sur des équipements en service (cuves, tuyauteries, dispositifs d'étanchéité par géosynthétiques...) et la préconisation de réalisation de CND sur des équipements neufs ou en service,



Auditeur ASQUAL,



La formation dans le domaine des polymères.



Mes compétences :

DESP

Injection plastique

Soudage

Plasturgie

Tuyauterie

Chaudronnerie

Matériaux composites

Gestion de projet

Chimie