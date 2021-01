Lorraine DENOIS

Riche d'une double compétence Scientifique/Marketing, mon savoir-faire s'oriente autour de la connaissance technique d’un produit cosmétique (ingrédients, formulation, process industriel, législation cosmétique, tests), de biologie cutané, de management et marketing stratégique (études de marché, conduite de projet, marketing approfondi B to B et B to C).



Je suis ouverte à des opportunités en tant que chef de groupe développement dans le secteur de la cosmétique ou à des métiers autour de l"innovation en cosmétique ou de l'interface entre les services marketing et technique..



Mes compétences :

Cosmétique

Cosmétiques

Extraits végétaux

Luxe

Marketing

Matières premières

Matières premières cosmétiques

Parfumerie

Développement