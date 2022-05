Pierre Etevenon



Directeur de Recherche honoraire INSERM, docteur ès sciences, spécialiste d'électroencéphalographie quantifiée sur ordinateur (CEEG) et de cartographie EEG, il se consacre principalement à l'étude des états de conscience, de vigilance et de sommeil et aux "états modifiés de conscience" tels que la méditation et la transe chamanique (Corine Sombrun). Ainsi dès 1972, dans le « Laboratoire d’EEG et d’explorations fonctionnelles » du Centre Hospitalier Sainte-Anne (dirigé par le Dr Verdeaux), il enregistre en EEG le moine zen Taisen Deshimaru Roshi. Il publie ensuite ces premiers résultats (Les états de conscience modifiés volontairement, La Recherche, 1099-1102, 29, Déc. 1972,et Rev. EEG Neurophysiol. clin. , Paris, 3, 2, 232 - 237, 1973).



Il se passionne très tôt pour l’Inde et le Japon. De 1970 à 1973 il part l’été à l’ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry et il est invité à New Delhi en 1972 par Mme Indira Gandhi au Séminaire International pour le centenaire de Sri Aurobindo (1872-1950†) dont la statue a été inaugurée à l'UNESCO le 16 septembre 2009.



Directeur de Recherches (DR) à l'Unité INSERM 320 de Caen jusqu’en 1999, il a créé au Centre Esquirol du CHU Côte de Nacre (Pr E. Zarifian), le « laboratoire de cartographie EEG » (1988-1999). Il a auparavant été chercheur INSERM à Paris, au Centre Hospitalier Sainte-Anne auprès du Pr Deniker, et du Pr Boissier (Unité 19 de neuro-psycho-pharmacologie de l’INSERM), après une première formation à Princeton (1965-1966) auprès du Pr Léonide Goldstein où il a particulièrement étudié les effets des substances hallucinogènes au « New-Jersey Neuro-Psychiatric Institute » dirigé par le Dr Humphry Osmond (le père des «psychedelics»).



Il est l'auteur de six essais : « Les Aveugles éblouis » (Albin-Michel, 1984) ; « Du rêve à l'éveil » (Albin-Michel, 1987) ; « L'Homme Éveillé » (Sand-Tchou, 1990). P. Etevenon et B.Santerre : « États de conscience Sophrologie et Yoga » (Sand-Tchou, Paris, 2006) ; "Des rêves pour changer votre vie" en 2 tomes (Erick Bonnier Editions, 2013).



Il a publié plus de 140 articles scientifiques (dont 46 internationaux cités dans PubMed). Il est membre du réseau social ResearchGate de chercheurs biomédicaux (www.researchgate.com). Il a réalisé trois films scientifiques dont « La Caverne de Platon. Cartographie EEG d’une nuit de sommeil et de rêve » (CNRS Images, 26mn). Il a participé à de nombreux articles de presse, émissions de télévision (dont l’émission « Océaniques » sur « Le rêve » ; « Santé à la Une » sur les états altérés de conscience avec Robert Moody comme invité), et de radio (France Inter, magazine « La tête au carré » le 29-11-2006 pour son avant-dernier ouvrage).



Il a participé à de nombreux congrès internationaux et est membre de nombreuses sociétés scientifiques (Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil: SFRMS, IPEG senior member, Collegium Internationale NeuroPsychoPharmacologicum: CINP emeritus member.)



Membre sociétaire de la Société des Gens de Lettres (SGDL), il a publié sur internet en accès libre : " Meditation as a State of Consciousness: A Personal Account", dans "Cognitive Neurophysiologie" du Pr W. Skrandies :Array.



Formation chez Cinquième Sens à Paris en 2010-2011 et senior consultant en 2011, Société Française des Parfumeurs (S.F.P.) en 2011, formation d'Aromatothérapie scientifique (D.Baudoux, Pranarom) en 2011.



Le 30 mars 2013 il présente l'Introduction du Forum des Sciences Cognitives 2013 au campus des Cordeliers à Paris puis préside une Table ronde sur la méditation.



Nouveau livre publié en 2013 : "Des rêves pour changer votre vie." : " L'ascenseur des rêves" Tome 1

publié en avril puis après : "La pratique par des exemples de rêves". Tome 2. Site éditeur :Array. Suivi de vidéos youtube, daily motion, de congrès, salons du livre et médias, indiqués sur son site auteur :Array.



