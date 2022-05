Marina HUMBERT

Pharmacienne spécialisée dans les substances naturelles,je suis actuellement en poste comme Ingénieur de Recherche et Développement au sein de CHARABOT, producteur de matières premières naturelles pour la parfumerie.



Après une première expérience au sein d’une société de biotechnologie ayant pour vocation de découvrir des molécules extraites des plantes utilisées dans la médecine traditionnelle, j’ai exercé la fonction de Chef de Projet durant deux ans au sein de Naturex, un des leaders mondiaux sur le marché des extraits de plantes et ingrédients naturels.



J’ai acquis lors de mon premier poste des compétences à la paillasse dans la chimie des substances naturelles, de l’extraction jusqu’à l’isolement et l’identification des molécules actives grâce à l’utilisation des techniques analytiques (purification sur colonne, GC/MS, RMN du proton et du carbone).

Au sein de cette société, j’ai pu diversifier mes activités (phytochimie, production d’extraits végétaux, mise au point de protocole d’extraction et réglementation pharmaceutique pour l’obtention d’un marquage CE).

Puis jusqu'à fin Octobre 2007 au sein de Naturex, dans le secteur nutraceutique, j’étais en charge des nouveaux développement d’extraits végétaux en répondant aux critères techniques des clients.

J’assurais également la fonction de botaniste, en créant un pôle botanique d’identification des matières premières par HPTLC et microscopie selon les monographies des Pharmacopées (européenne, USP, BP).





FORMATION



Octobre 2005 : Docteur en Pharmacie de la Faculté de MARSEILLE, option industrie

Thèse « Le rhizome d’Alpinia galanga : Utilisations traditionnelles, Isolement et Identification des phénylpropanoïdes»



2003-2004 : DESS Substances Naturelles d'Origine Végétale et Valorisations, MONTPELLIER, major de promotion

Sixième année des études de sciences pharmaceutiques, option industrie, Marseille, major de promotion



1997-2003 : Etudes de sciences pharmaceutiques (option industrie), Faculté de Pharmacie de MARSEILLE

certificats de MAITRISE DE SCIENCES BIOLOGIQUES MEDICALES

" Environnement et santé ",

" Structure et conception des molécules à intérêt thérapeutique "



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de projet

R&D

Chimie analytique

Cosmétique

Phytothérapie