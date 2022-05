Nathalie TORRES

Je souhaite intégrer une entreprise dans les Pyrénées-Orientales.



Ingénieur CNAM chaîne logistique et Basics, Je dispose de 18 ans d’expérience dans le domaine agro-alimentaire, cosmétique, chimique pour des savoirs-faire en organisation, gestion de projet, gestion logistique et en qualité dans le but de satisfaire le client.



- gestion de production

- logistique en contraintes alimentaire

- achats

- management de la qualité

- organisation transversale



Mes compétences :

Process

Cross canal

Administration des ventes

Flux

Gestion de projet

Lean supply chain

Chaine logistique

Gestion des achats

Logistique industrielle