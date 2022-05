Patrice MEROZ

2012.... RETRAITE ACTIVE

Auto entrepreneur et Expert pour le CERMEL

Consultant National et International auprès des industries du C/C



2003-2011 Conseiller Scientifique auprès du CERMEL( Centre d’Étude et de Recherche sur les Matériaux ELastoméres)(Université François RABELAIS TOURS)

Recherches fondamentales et appliquées concernant la viscoélasticité et la fatigue des Élastomères : -Applications industrielles en découlant



1998-2011- Responsable matériaux de l’usine Hutchinson de Joué les Tours

Activité transmissions Clients : Automobile, Électroménager, Industrie

Gestion technique des Élastomères (R/D, Industrialisation, Optimisation des couts.)

Gestion des aspects environnementaux (IMDS, ROHS, REACH…)

Recherches fondamentales et appliquées concernant la viscoélasticité [cf. CERMEL]

Formateur interne et externe à la technologie du Caoutchouc (IFOCA , Université , Usine(s)..)



1996- 1998 Directeur Unité Client Mélanges/Métal (Business Unit UCM)BTR Sealing Systems France

Unité de Transiéres (Normandie) C.A. 700 MF 1400 Personnes Clients constructeurs automobile

Responsable de la technologie, de la gestion et du management de l"UCM" 100 personnes ;

Mélanges 15 000T/An ; 115MF/An

Feuillard 30 000Km /An 20MF/An

Fournisseur interne exclusif, des autres unités du groupe (U.K., Espagne, DE)



Résultats: Décentralisation et Création d’une unité autonome mélanges caoutchouc et armature métallique(UCM)

Mise en place des indicateurs de performance et optimisation des prix de revient

Optimisation des formules(Gains 1 MF par An)

Optimisation de la structure de production (Gains 2 MF/an)

Optimisation des matières premières (Gains 1.5 MF / an)

Maîtrise des risques de rupture ,d'approvisionnement (crise mondiale des EPDM)



1994- 1995 Directeur industriel de RUMPLER SA. La-Courneuve(92)Équipementier automobile de rang deux C.A.70M.F - : 170 employés.

Clients:Valéo,ITT, Lucas,TRW,Teves,Sumitomo, Bendix

Gestion d’un budget de 45 MF

Animation de la démarche Qualité ISO 9002 Valeo 1000



Amélioration de la productivité (Passage de 270 à 350 KF/Jour) et optimisation des P.R.U

Remise en état du parc machines et du parc outillages et remise en conformité Sécurité

Actions Progrès (SMED ; 5S) Qualité(Auto-contrôle..)



1991-1994, Directeur des recherches SAIAG INDUSTRIA.

Turin (Italie). Environ 2000 employés.

Client P.S.A, Honda- Rover, Fiat, Équipementiers Automobile ; Câbliers ; Électroménager ; T.P. .



Responsabilités des laboratoires des usines de : (Cirié ; Bruino ; Frosinone);Italie ;(Villers-la-montagne ): France (Gand ): Belgique



Amélioration de la productivité et de la qualité.

Diminution du nombre de formules (de 1100 à 600)

Transfert de technologie Japon > > > Europe.

Création de départements "mélanges à façon".



1990-1991INGENIEUR CONSEIL INDÉPENDANT(Consultant).

- Situation : Bergame (Italie).

- Secteur : Caoutchouc et latex.

Optimisation des méthodes de production et des prix de revient. Assistance à la conception et à la vente de produits techniques en caoutchouc.

Mise au point d’une unité d’ « EXTRUSION DE PROFILES LATEX » pour chambres à air .



1977-1990, Directeur technique de CAPLAM (Caoutchouc et Plastique du Maghreb).

KLEBER CMP "MAROC" et Licencié GERLAND LA-COLLONGE

- Situation : Casablanca (MAROC). 500 employés

Usine de caoutchouc technique travaillant à 70% pour les petites séries

Participation à l’amélioration de la productivité et de la qualité

Recherche et développement. Industrialisation. Méthodes.

Contrôle de gestion,Comptabilité analytique -Études de prix -Études techniques.

Gestion des litiges techniques et de la Qualité. Suivi technico-commercial



1975-1977, Chef du service technologie à l'IRCA

(Institut de Recherche sur le Caoutchouc en Afrique)

Aujourd'hui INRA

- Situation : Bimbresso (COTE D'IVOIRE). 500 Employés.

En charge de la spécification du caoutchouc naturel Ivoirien et de son suivi qualité.

R&D sur plantation



Mes compétences :

Formulation CC

Industrialisation CC

Qualité