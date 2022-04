François PARIS

Fort d'un master spécialisé en géomarketing, je maitrise l'approche géographique et marketing des projets.

La réalisation de nombreuses études socio-économiques m'apporte une expertise dans l'utilisation des logiciels de système d'information géographique et dans le suivi et la gestion des projets.



Je suis à votre disposition, via ma société PRESTA-SIG, pour vous accompagner ou réaliser des études cartographiques, géomarketing, de sectorisation commerciale...



Mes compétences :

GeoConcept Enterprise

GeoConcept Sales & Marketing

GeoConcept Territory Manager

GeoSceduling Suite

Microsoft office

SIG

Géomarketing

Sectorisation

Map info

ESRI ArcGIS 9.3.1 / 10

Gestion de projets

GeoConcept

Cartographie

Gestion de projet

Excel

Access

Optimisation

Base de données