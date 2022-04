Brune MOREL

En recherche active en communication interne et externe, RSE, événementiel, idéalement dans le secteur de l'environnement (eau, bois, énergies renouvelables), le sport, et le tourisme (promotion de la montagne)



« La double dimension stratégique et opérationnelle de la Communication Corporate suscite tout mon intérêt. Contribuer au projet d’entreprise et être une interlocutrice privilégiée dans la prise de décision sont des facteurs motivants pour moi. J’ai une forte volonté et capacité à travailler en équipe afin de mener à bien des projets transversaux. Innover, toujours, fait aussi partie de mon ADN . »



Mes compétences :

Communication interne

Communication externe

Evènementiel et logistique

Gestion de projet

Stratégie de communication