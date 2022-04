Brune PATRICK

Dans un cadre exceptionnel, à 10 minutes de Nancy, vos équipes partagent un moment de convivialité et d’apprentissage sous l’œil d’un chef passionné qui maitrise les techniques culinaires aussi bien que les problématiques managériales.



Les cours de cuisine, activité de séminaire idéale, permettent de déguster des produits raffinés, de lancer des challenges aux équipes et d’apprendre à mieux travailler ensemble, à s’organiser et à prendre conscience de l’importance du respect des règles et compétences de ses coéquipiers.



