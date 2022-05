Thierry ROELS

Développer vos ventes et ou support publicitaire en produits originaux tels que:

Créer vos mini tableaux à l'unité et à petits prix...en format 20 x 30 cm ( et autres) sur AKYLUX, esprit industriel.. création de mon concept en décembre 2016.

Recherche des métiers rares ( je suis photographe) et ou en en voie de disparition, déclinés en MAXI CARTE POSTALE avec message de sensibilisation sur le tri...vente des affiches en maison de la presse, recherche de partenaire actifs pour développer la collection.

Je développe mon concept de repro à l'unité via internet...et recherche de notre passé industriel et architectural des villes et villages de France.

Mini plateau et carte métal personnalisée...à offrir ou en vente en boutique + cartes postales publicités anciennes villes thermales et autres...

Présentation d'un nouveau concept de repro sur AKYLUX à l'unité de vos photos, cartes postales anciennes...à petits prix.du format 20 x30 en mini plateau en 20 x 30 cm, tous formats

édition de la première MAXI CARTE POSTALE SUR AKYLUX..pour Noël 2016 .faîtes voyager vos créations Roels Créations...



Depuis mars 2016,



- Développement d'un petit CONTENANT portable ,hiver ,été (plage façon cornet de glace pouvant être utilisé comme support échantillon produit.. ET OU pour ne pas jeter les mégots partout..) et personnalisable " STOP aux mégots...!!!" ,fabriqués en France

"Ne jetons pas..ne jetons plus .Trions..recyclons..un trésor est caché dedans " + un gobelet personnalisable et réutilisable



