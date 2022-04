Bruneau ALAIN

Courtier indépendant en Assurances tous produits et tous marchés depuis plusieurs années, je suis parvenu en 3 ans à faire progresser le nombre de mes contrats signés de plus de 50%, notamment grâce à une prospection assidue et des connaissances étendues dans ce domaine d'activité.

Outre mes qualités commerciales avérées, j'ai acquis au cours de mes parcours professionnels réussis les compétences requises pour une fonction de grande responsabilité en management d'équipes commerciales.

Mon parcours détaillé permet de constater que je dispose de réelles connaissances en commercialisation et conseil en assurance et finance.



Désireux de relever de nouveaux défis, je souhaite valoriser ces acquis au sein d'une entreprise prestigieuse.

Parmi mes nombreuses qualités que je peux mettre à contribution, voici quelques points forts :

De nature impliqué et passionné dans ce que j'entreprends

Je communique de façon aisée tant qu’avec mes clients qu’avec mes collègues.

J’ai une facilité instinctive de découvrir les besoins de ma clientèle.

Je suis doté d’un esprit de conquête et fidélisation

Je suis rigoureux. Je planifie et anticipe toutes les phases d’un projet ainsi que les différentes articulations possibles

Je suis autonome et dynamique.



Des qualités qui feront de ma contribution une forte valeur ajoutée















Mes compétences :

Formation vente

Assurances vie

Retraite complémentaire défiscalisée

Chef des ventes

Assurances de personnes

Assurances IARD

Finance

Assurance santé

Assurances des collectivités territoriales

Assurance vie

Défiscalisation

Délégué région

Management d'équipe

Assurance crédit

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Responsable commercial