Brunel CÉCILE

Chargée de communication et Marketing chez VAL SOFTWARE.



Éditeur de logiciels de gestion orientés métier, VAL SOFTWARE sert en mode Saas la communauté des acteurs de la formation professionnelle (Organismes de formation et OPCA) et des services de Ressources Humaines des PME/PMI.

Après plusieurs années de Recherche et Développement VAL Informatique propose une gamme de progiciels performants, évolutifs et adaptables répondant aux critères métiers les plus poussés.

L’avancée technologique de cette offre permet de disposer d’outils faciles d’utilisation et de mise en œuvre, nécessaire à la réussite de chaque projet client.

L’innovation et la qualité de ces applications, véritablement adaptées au Cloud, l’inscrivent comme éditeur incontestable de ce marché.



Mes compétences :

Relation presse

Marketing opérationnel

Génération de leads

Référencement WEB

Communication interne

Gestion événementielle

Presse en ligne

Emailing