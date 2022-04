Brunel DIMITRI

Chef de projet SEM INTL polyvalent, en conception de produits web et campagnes web marketings, ayant travaillé chez l'annonceur (France / Japon) et actuellement en agence à Paris.



Master 2 Ingénierie et Management de projet Web / Multimédia

Anglais (Full professional proficiency)

Japonais (Elementary proficiency)



CHEF DE PROJET SEO INTL, au quotidien :

- je développe la stratégie SEO internationnale pour et avec l'agence du client Grands Compte et ses partenaires,

- je conseille à long terme en terme de stratégie sémantique, éditoriale, et optimisations techniques

- j'améliore les stratégies de Linking Interne et Externe (Link Building)

- je mesure à long terme le ROI en fonction des objectifs du client (transfo, lead, ... ), via Drivers + KPI, via montage de Dashboards personnalisés aux besoins client

- je propose de l'innovation via des tactiques SEO novatrices ou synergies multi canaux, au fil de l'évolution des moteurs de recherches et en corrélation des campagnes branding du client



RECHERCHES ET DEVELOPEMENT, en fil rouge :

- je collabore à l'amélioration des produits SEO de Performics

- je suis force de proposition dans la conception de nouveaux outils SEO, amélioration du Workflow, et opportunités technologiques suivant l'actualité des produits Google / Bing / Yandex Russie



MES EXPERTISES :

- Consulting SEO

- Bid Management SEA / Facebook PPC

- Spécialiste SEO Wordpress

- Link Building et Analyste de données Linking

- Black Hat SEO occasionnellement





ANNEXES



Domaines de Compétences méthodologiques :

- stratégies de management dans la conception de produits web et multimédia

- encadrement d’équipe et maîtrise d’outils collaboratifs

- ingénierie en préfiguration de projet et appel d'offre

- planification et suivi de projet, validation, recettage

- interfaçage client / prestataire



Domaines de Compétences professionnelles :

- esprit de créativité dans la maîtrise des outils de production de l’image et web

- conception-réalisation multimédia et mise en forme de communication numérique



Domaines de Compétences scientifiques :

- gestion de production et de diffusion de contenus numériques

- veille sectorielle et extraction d’informations

- innovation, recherche & développements web

- architecture des systèmes d’information



Environnement d’application :

- Web

- Innovation

- Audiovisuel

- Edition



Specialités :

digital communication, digital project, project management, performance marketing, search marketing, référencement naturel, multimédia, rss, visibilité, sea, campagne sem, liens sponsorisés, google CPC, facebook CPC, ergonomie web, accessibilité web, moteurs de recherche, search engine optimization, veille web, consulting web, google, yahoo, bing, yandex, baidu...



Mes compétences :

SEO management

Search engine marketing

Link Building

Google analytics

Google Adwords

Gestion de projet web

Wordpress

Management

Microsoft Office

HTML + CSS

B2C