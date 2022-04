Brunélie LAURET

Hello !

Je sors de Licence professionnelle Webdesign Sensoriel à Limoges, précédée d'un BTS en Design Graphique option médias Numériques à Montpellier.



Je suis convaincue que les médias numériques : PC, mobile, tablette, sont les supports d'aujourd'hui et de l'avenir, et je veux rendre l'expérience utilisateur sur ces différentes plateformes accessible à tous, immersive et intuitive.



Je suis à la recherche d'un emploi en tant que Graphiste ou Webdesigner



Membre officielle du Mandalorian Mercs Costume Club, je participe à la visibilité du club en participant à des conventions, où nous récoltons des fonds caritatifs. Je fais partie de l'équipe technique du club de façon bénévole, à la maintenance du site internet.



Mes compétences :

HTML5

Cascading Style Sheets

WordPress

Storyboards

Personal Home Page

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

User interface design

Ux design

Motion design

Design graphique

Web design

Illustration