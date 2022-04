Brunelle LEPETIT

A travers mes études, je me suis beaucoup intéressée au rapport entre ville et architecture.

La dimension sociale du projet, ainsi que les questions de durabilité et d'économie qui en découlent sont des valeurs auxquelles je suis particulièrement attentive.



Je souhaite, maintenant, acquérir une expérience professionnelle solide dans la poursuite de mon parcours, dans le domaine de l'urbanisme.





Compétences :

. Élaboration de diagnostics thématiques urbains complets

. Projection de plan directeur urbain à différentes échelles (du territoire à la parcelle) dans des contextes variés (urbain, rural, zone industrielles...)

. Conception paysagère dans les projets urbains

. Intégration des principes énergétiques et climatiques pour des projets durables

. Gestion d'une équipe (maquette, conception et rendu) pour un projet urbain

. Maîtrise des outils de communication et de rendus (Suite Adobe, Autocad, Sketch'up, Artlantis, Maquette, Suite Office...)

. Présentation de plusieurs projets à des élus (Biblisheim, Mulhouse, Bâle, Catania, Illkirch)





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Artlantis

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator