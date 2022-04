Brunet AURÉLIE

Mon objectif : Parvenir à combiner le droit du travail et l'ergonomie dans l'optique d'être au cœur des stratégies des entreprises afin de pouvoir « mieux comprendre pour mieux conseiller » et pouvoir ainsi apporter de réelles solutions aux entreprises dans ces thématiques. L'idée étant de préserver la santé et sécurité des salariés tout en améliorant la productivité et les performances de l'entreprise.



Titulaire d'un Master I en Droit social et d'un Master II en Ergonomie, santé, sécurité et conduite du changement en entreprise, j'ai souhaité prendre une année pour me consacrer à la préparation du concours d'avocats dans le but d'accroitre mon analyse juridique et mon expérience professionnelle grâce à l'accomplissement de stages dans deux cabinets d'avocats de structures différentes.



J'accorde une importance particulière à être sur le terrain, afin d'être réactif aux attentes et préoccupations des salariées et de l'entreprise.



Mes compétences :

Conduite du changement

Droit

Droit social

Ergonomie

IRP

Prévention

Relations sociales

Santé

Santé sécurité

Santé sécurité au travail

Sécurité

Sécurité au travail