Brunet DAVID

Coordinateur Fonctionnel / Formateur informatique Auchan Retail France à Jouy en Josas (78)

Secteur : Distribution



COMPÉTENCES CLÉS

Analyse des besoins - Assistance aux démarrages – Conduite de changement - Maintenance par apport de l’expertise fonctionnelle – Formation.



• Assurer la responsabilité d’un ou plusieurs processus fonctionnels en termes d’analyse

• Analyser et modéliser les besoins utilisateurs métier et fournir la structure d’information la plus appropriée

• Participer aux phases de conceptions des nouveaux outils (phase projet)

• Etre le référent pour l’équipe projet sur les aspects fonctionnels

• Suivi stabilisation

• Réalisation d’interviews utilisateurs pour assurer la mise à jour des supports utilisateurs

• Support fonctionnel N3

• Concevoir et animer les formations utilisateurs

• Maîtriser et optimiser les coûts inhérents aux formations

Projets concernés :

 Mise en place de l’ERP GOLD Shop pour la gestion unitaire des produits libre-service (Réapprovisionnement Assisté par Ordinateur)

 Mise en place de l’ERP GOLD Central pour la gestion du référentiel « Articles »

 Mise en place de l’ERP « Engagement promo-frais » pour tous les Simply Market

 Mise en place l’ERP HANSHOW pour les nouvelles étiquettes électroniques de gondoles

 Mise en place de l’ERP Lime Survey dans le cadre des engagements promotionnels en Centrale



• Participer aux phases de conception des nouveaux outils

• Conception et animations d’ateliers d’expression des besoins des utilisateurs

• Rédaction de guides utilisateur et de guides métier

• Organiser, planifier, assurer les sessions de formation

• Assurer la mise à jour des supports utilisateurs

• Réaliser les procédures fonctionnelles N1/N2

Projets concernés

 Concur : Nouvel outil de gestion des notes de frais (14000 collaborateurs), réalisation de tous les supports de formation et guides utilisateurs

 Drive store picking : Ouverture de 3 magasins en drive store picking

 Metistore et Proxistore : Formation des équipes magasin pour le drive store picking

 Gold Central : Former les Acheteurs, les assistantes et la cellule référentiel (50 personnes)

 Gold Shop : Au sein de l’institut de formation interne, formation des nouveaux collaborateurs (managers de rayons, Directeurs magasin). 20 sessions par an

 Ph@re (SuccessFactors) : Réalisation de tous les supports de formation et guides utilisateurs

 Inventaire de couplage : Mise en place et suivi des magasins pilotes

 Business Object (BO) : Réalisation des supports de formation, animation des sessions de formation N1, N2, N3 pour les directions régionales