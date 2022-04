Brunet MICKAEL

Travaux sur différents projets dans des sociétés internationales et des ETI. Mise en place de systèmes de management certifiés en Qualité, Sécurité et Environnement. Expérience des services achats, prospection, indus, préparation, logistique, planification et gestion de projet. Développement des outils QHSE et réglementaires. Création de tableau de bord pour les actions, objectifs et indicateurs de l’entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Traitement de surface

Microsoft Office 2010

Fraisage

Soudage

Plasturgie

Réception de matériel

Traitement des eaux

Gestion des déchets

Contrôle qualité

Sage ERP X3

Système d'information