Anne-Marie LORIDAN

Informaticienne de base, ma fonction principale aujourd'hui est Responsable Qualité au sein de la Direction des Travaux et des Services Techniques du CHU de Rouen. Ma Direction est certifiée ISO 9001 (management de la qualité) depuis 2001 et ISO 50001 (management de l'énergie) depuis mars 2019. Elle comprend environ 155 personnes et je l'accompagne dans ces démarches depuis 2000. En parallèle, J'anime ou intègre des groupes de travail avec les autres directions du CHU dans une dynamique d'amélioration continue. Je suis également auditeur interne. Ce qui me plait avant tout dans mon travail, ce sont les relations humaines.