Blandine LORIDAN

Jaguar Network apporte des réponses sur mesure aux entreprises en quête de performance, en délivrant des solutions en Cloud, Télécom, IoT/Big DATA et Services Managés.



Au cœur d’un programme d’innovation ambitieux Jaguar Network développe continuellement son panel de services afin de satisfaire pleinement les attentes de ses clients, dans un marché porté sans cesse par l’émergence des nouvelles technologies.



JN concrétise ses succès au quotidien sur des valeurs simples : une disponibilité 24h/24 et 7j/7, un niveau d’exigence absolu et un accompagnement sur mesure de ses clients.



Pour soutenir sa croissance, JN recherche constamment du personnel confirmé qui bénéficie de compétences techniques et humaines solides.

Ces postes sont ouverts en CDI sur Marseille, Paris, Sophia Antipolis, Lyon et Annecy.



Toutes nos offres à pourvoir sont consultables : https://www.jaguar-network.com/carrieres/



Mes compétences :

Conseils RH

Recrutement IT

Ressources humaines et management

Formation professionnelle