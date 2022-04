Conseil Management et Organisation

BPC

décembre 2009 – Aujourd'hui (5 ans)

DG

LOGIDIS

mars 2007 – juin 2008 (1 an 4 mois)Région de Paris , France

CEO

TELIS

2002 – 2006 (4 ans)

DG

HORUS Finance

avril 2000 – février 2002 (1 an 11 mois)Région de Paris , France

DG France

Géodis

janvier 1998 – mai 2000 (2 ans 5 mois)Région de Paris , France