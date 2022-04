Brunet PHILIPPE

20 ans d'expérience dans l'édition (dont 15 ans comme manager d'une équipe technique) et responsable de l'implantation de la PAO dans l'entreprise, je m'investit dans les ressources humaines. Après un DESU Évaluation et bilan des compétences, à Paris 8, j'exerce, en tant que conseiller en bilan de compétences.



Influencé par Carl Rogers, psychologue, et ses pratiques d’entretiens non-directif, visant en premier lieu à rendre compte des systèmes de valeurs, de normes, de représentations, de symboles propres à une culture ou une sous culture. je met en lien les pratiques « Rogeriennes » avec celles de Pierre Bourdieu, sociologue, et sa notion d’habitus qui influence tous les domaines de la vie (loisirs, alimentation, culture, travail, éducation, consommation…).

Je m’attache également à prendre en compte l’intelligence émotionnelle qui est une forme d’intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses propres sentiments et émotions ainsi que ceux des autres, à faire la distinction entre eux et à utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses gestes.





Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement individuel