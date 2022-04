Bruno AC'H

Le transport est devenu un facteur clé de succès pour toutes les activités de commerce, retail et bien entendu E commerce.



C'est la force d'ARVATO d'avoir su le comprendre et d'offrir aujourd'hui à tous les grands acteurs une approche nouvelle totalement intégrée de gestion et de pilotage de l'ensemble de la chaîne de valeur, pour améliorer chaque jour la relation et l'expérience client.



Nous vivons une période incroyable avec l'émergence de toute une série d'innovations qui font voir le transport sous un nouveau jour. C'est justement cela qui me motive plus que jamais.



Mes compétences :

Gestion de projets

Veille concurrentielle

Transports

Marketing opérationnel

mutualisation transport

Santé

Transport

Logistique

Développement durable

Yield management