Bruno ADHÉMAR

Après 27 ans chez AREVA et un mastère à l'Ecole des MINES de Paris j'ai cofondé SUBLIME Energie et j'en suis l'actuel Président. Nous sommes une entreprise à mission dont la raison d'être est de développer l'économie circulaire du bioGNV dans les territoires pour assurer leur transition énergétique tout en apportant des revenus supplémentaires au agriculteurs grâce à la généralisation de la méthanisation.



D’avril à juillet 2011, j’ai piloté depuis Tokyo et Fukushima, le projet, du design à la mise en exploitation, de la première installation de traitement des eaux hautement radioactives de Fukushima.

Le retour d’expérience toujours en cours de l'accident de Fukushima Dai Ichi en mars 2011 montre la nécessité de développer une ingénierie de l’urgence à mettre au service de la prévention et de la gestion de crise grave.

Cette nécessité me conduit depuis à mettre mon expérience et mon dynamisme au service de la mise en œuvre chez ORANO et FRAMATOME d’une Force d’Intervention Nationale activable en cas de crise majeure sur un des sites nucléaires français, la FINA.

La FINA, la Force d’Intervention Nationale, constituée de 500 volontaires salariés d’ORANO et de FRAMATOME, est en charge de renforcer les moyens humains et matériels de l’exploitant d’un site devant faire face à une crise nucléaire ou radiologique grave. Elle est un élément constitutif de la défense en profondeur des installations nucléaires françaises justifiant auprès du grand public de la continuité de ces activités.

A ce titre, j’ai développé des compétences dans les domaines de la gestion de crise et de la gestion de projets transverses nécessitant une implication importante du top management.



Mes compétences :

Logistique

Management

Nucléaire

Conduite du changement

Gestion de crise

Direction de projet