Bruno ADLER

Depuis 18 ans chez PHD, consultant Paie et Ligne 100 au départ, je me suis orienté sur le CRM, le SIRH, et maintenant Sage X3 (Adonix), mais sans pour autant abandonner mes premières fonctions.



Je m'occupe aussi bien de la partie avant vente (demonstration, analyse et réponses aux cahiers des charges), de l'installation, du paramétrage et du développement (SQL, Lotus), du reporting (Business Object, Reporting Services), que de la formation et l'assistance aux utilisateurs et du suivi de projets.



Mes compétences logiciels :

Sage 100 - Certifié sur les produits Sage 100 :

- Comptabilité / Immo / Moyens de paiement / Com. bancaire

- Gestion Commerciale / Saisie de caisse / E Commerce

Autres

- Sage SIRH

- SalesLogix

- BO, Impromptu, Reporting Services

- SQL Server, Lotus Domino



Toujours ouvert pour assimiler de nouvelles compétences logiciels, je m'occupe aujourd'hui à 85% exclusivement de Sage SIRH, et bientôt de Sage X3 (Adonix).



PHD compte aujourd'hui de multiples clients sur toute la France avec le logciel Sage SIRH.



Sage SIRH (Système d'Information sur les Ressources Humaines) est une solution qui permet à toute société, de réaliser simplement et efficacement son intranet RH.



Rapide à installer et souple à utiliser, Sage SIRH repose sur une plate-forme adaptable au système informatique déjà en place.Cette offre facilite le travail des Ressources Humaines, améliore l'échange d'information entre tous les collaborateurs de l'entreprise et valorise la gestion des compétences.



Sage SIRH est composé de 3 modules, offrrant la gestion des congés, RTT, notes de frais, la gestion des compétences, la gestion des formations, l'organigramme de l'entreprise...



