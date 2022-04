Bruno ADLER

Ma vocation : accompagner mes contemporains à se sentir bien au quotidien et durablement



Depuis mon emploi d’éducateur jusqu’à celui de responsable du pole efficacité professionnel d’un organisme de formation je n'ai cessé d'apprendre et de transmettre des approches actives pour inviter mes stagiaires, coachés et lecteurs à développer des compétences personnelles, relationnelles et organisationnelles.



Mes sujets de prédilection sont depuis plus de 25 ans la relation humaine en lien avec la performance individuelle et collective.

L’environnement professionnel de plus en plus exigeant et souvent anxiogène pour les collaborateurs, m'a conduit plus récemment à proposer les principes et outils contribuant au bien-être et à la santé au travail pour tous.



Depuis 1990 de plus en plus d'études et publications scientifiques orientés sur la réussite individuelle ou sur les performances durables des entreprises mettent en avant les liens entre le sentiment de réalisation et de respect des employés avec la réussite économique de leur entreprise.



Mon propre accomplissement se traduit par la réussite de transmission de pratiques et principes efficaces auprès de tout employé ou équipe en besoin de réalisation heureuse et efficiente.



"Et si je supportais mieux les cons / Personnalité difficile : Mode d'emploi" aux éditions Eyrolles

http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212554595/



http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/et-si-je-repondais-du-tac-au-tac-9782212559415



Mes compétences :

Relations humaines

Coaching

Formation

Accompagnement

Recrutement

Système d'information