Bruno ADRIEN

Employé depuis 1997 au sein de la société CHUBB France Groupe UTC.

Mon parcours professionnel m'a amené acquérir de réels compétences confirmées dans les métiers de la Détection incendie et Extinction automatique (Expert).

Ma fonction consiste à :

La vente de matériels incendie aux professionnels de la sécurité incendie.

Au Distributeurs et Installateurs sécurité incendie.

Le suivi d’un portefeuille de clients.

Prospecter et développer de nouveaux clients.

Respecter les objectifs et conditions commerciales.

Identifier les besoins et conseiller les clients en fonction du types de risques et de leurs cahiers des charges.

Promouvoir les solutions les mieux adaptées aux risques à protéger.

Etude et calcul installations fixes – FM200, C02, ARGO55 , NOVEC.

Proposition commerciale Détection/Extinction.

Une Assistance technique.

Certifier INSSI et CFPA Europe Niv. 1 :

Diagnostiquer le risque d'éclosion du feu, en envisager le développement, supprimer les causes ou en atténuer les effets.

Participer à l'étude des moyens de protection et des mesures de prévention compatibles avec le risque à protéger.

Apprécier leur adaptabilité en fonction de l'évolution du risque.

Exploiter l'ensemble de la réglementation.



Mes compétences :

DETECTION

EXTINCTION

CERTIFIER INSSI

Protection incendie

J'ai 19 ans d'expérience dans le domaine de la pro