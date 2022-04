Bruno AGUILAR

Depuis 2007, Responsable du bureau de Sourcing Go Sport sur Hangzhou- Zhejiang Province.



Sourcing Materiel sportif pour le groupe GO SPORT.



15 ans d'expérience dans les achats sur différents métiers.

Formation universitaire américaine.

Anglais courant.Notion de Chinois

Mobile géographiquement.



Culture et ouverture sur l'international.



Bonne connaissance de l'Asie



Mes compétences :

Achat

Achat international

Adaptabilité

Curiosité

Esprit d'équipe

International

International Sourcing

Mobilité

Sourcing