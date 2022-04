Bruno AJDNIK

1989-1990 Technicien dans une société de maintenance électronique.

1990-1991 Création du Centre Opération de la Gendarmerie Nationale dans l'Aude (service national VFI).

Puis, 9 ans dans la société INFOPOINT/ECONOCOM, dans deux agences Montpellier puis Toulouse.

Depuis 1999, Administrateur Réseau et Système dans une administration à Carcassonne.

Élu Conseiller Municipal de la commune d'Aragon de 1995 à 2011 (par manque de temps (vie associative très riche), je n'ai pas renouvelé mon engagement).



Bénévolat (depuis 1986 à ce jour) : Fondateur et Président de l'Association Terre d'Aragon en Cabardès, qui a pour objectif de développer la randonnée pédestre et VTT (Mountain Bike) sur la Montagne Noire (Département de l'Aude). Web site =Array / Organisation Nationale FFC :Array



Mes compétences :

Administrateur réseau

Electricité

Electronique

Électrotechnique

Gestion de projet

Informatique

Matériel informatique

Moniteur VTT

Événementiel sportif