Bruno ALLENDER

Mon parcours professionnel m'a donné l'opportunité de découvrir l'ensemble des fonctions commerciales,de responsable de secteur à directeur commercial,dans les métiers du luxe et de l'agro-alimentaire,en France et à l'international.



Mes principales compétences sont:

Leadership dans la gestion et la motivation d’équipes

Forte implication dans le développement de nouveaux marchés à l'export

Développement de marchés existants et recherche de nouveaux débouchés

Négociation et techniques de vente

Forte implication pour atteindre les objectifs fixés

Connaissances de la grande distribution et des marchés retails en distribution sélective



Mes compétences :

Export

B to B

Luxe

B to C

Directeur commercial

Leadership

Marketing

International

Direction des ventes

Direction commerciale

Export Sales

Foreign Exchange

Purchase Ledger

Inside Sales

Audit

Mergers & Acquisitions