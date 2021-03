Florian ALLENDER

ERELIA est une société française indépendante qui a été créée en 1988 à partir d’une solution très innovante qui permet aux industriels la possibilité de digitaliser le contrôle statistique des poids des produits préemballés.



Aujourd’hui, la société développe sur une plateforme logicielle éponyme « erelia » des applications informatiques clés en main pour le marché du Pesage et du Contrôle temps réel dans le monde de l’Industrie.



Mes compétences :

Dba oracle

Delphi

MES

X3

Automatismes et contrôle commande

Architecture des SI

Divalto

Édition de logiciels

GPAO modélisation et Conception

Windev

PL/SQL

Ada

Windev Mobile 10 - 18

Analyse fonctionnelle