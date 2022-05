Ludovic SCAILLET

Adaptons la technologie aux besoins de l'entreprise, c'est aussi à ce niveau que nous pouvons faire la différence avec la concurrence.

Ensemble faisons en sorte que la technologie soit une force au service du business plutôt qu'une contrainte ...



+ de 20 ans d'expérience dans l'Administration de Système et de Réseau informatique, dont 16 ans dans le groupe Sapa. Avec encore 20 ans de carrière devant moi. ^^



Cumulant des expériences variées dans les domaines suivants:



- La Maintenance Matérielle des Machines (Ordinateurs, Imprimantes et de quasiment tout ce qui peut s'y connecter)

- La mise en place et la maintenance de Réseau (Filaire cuivre, Fibre Optique, Radio (dont le Wifi), distant (WAN))

- Le support à de multiple niveaux (Utilisateurs, Développeurs).

- La gestion de parc Informatique tournant sur des systèmes hétérogènes (principalement Windows, Linux, Androïd).

- L'exploitation au quotidien de salles informatique ( Gestion Climatisation, Onduleurs, Groupe Électrogène ).

- L'élaboration de plan de reprise après sinistre.

- La formation des nouveaux personnel (collaborateurs, utilisateurs)

- La gestion de projets comme:

-- L'étude, la Mise en place ou la transformation de Salle Machine.

-- La Migration, la fusion, la séparation de parc informatique.

-- La Virtualisation des serveurs, des machines clientes, du stockage (SAN).

- L'ouverture, le déménagement ou la fermeture de sites distant. Incluant:

-- La gestion des devis au différents fournisseurs

-- La gestion des intervenants autour des ces projets.



Mes compétences :

Linux

TCP/IP

PC Hardware

Microsoft Windows

Visual Basic

VMware

HTML

KixScript

Ethernet

Virtualisation

Electronique

Informatique

RepRap (Imprimante 3D)

Arduino (Microcontrolleur)

DataCore (SAN)

Sonorisation

Veeam

Active Directory + GPO

Politique de sauvegarde

Astreintes

Dns