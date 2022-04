Bruno ALZON

Ancien officier de marine de spécialité énergie et infrastructures, j'ai occupé des fonctions d'ingénieur qui m'ont permis d'acquérir de l'expérience dans des activités liées à la gestion de réseaux et d'installations techniques, mais également à la maîtrise d'ouvrage et la gestion financière relatives à l'entretien et la rénovation de patrimoines immobiliers.



Au travers de mes différentes affectations au service de la Défense Nationale durant plus de 30 ans, j'ai travaillé de manière continue avec différents prestataires, en particulier industriels en charge de la propulsion des sous-marins nucléaires et des équipements immobiliers de bases militaires.



D'un point de vue professionnel, mes différents postes d'ingénieur Marine m'ont permis de naviguer et suivre plusieurs périodes de maintenance de navire. Embarqué en tant que chef de service énergie-propulsion-électricité, j'ai participé entre autres à une indisponibilité périodique pour entretien et réparation (IPER) de sous-marins nucléaires et à l'armement d'une frégate anti-sous-marine.

En état-major, j'ai participé comme ingénieur et chef de division infrastructures à la gestion immobilière technique, stratégique et financière des bases sous-marines et des ports militaires de Brest et Toulon, dans le cadre du suivi de la maîtrise d'ouvrage des programmes de maintenance et d'investissement.

J'ai été ensuite intégré dans l'équipe du ministère de la Défense pour travailler durant cinq ans sur la restructuration immobilière des armées, avec la responsabilité de créer des schémas directeurs immobiliers dans les bases de Défense françaises, d'élaborer une base de données relative à la programmation physico-financière et calendaire des opérations immobilières des trois armées, et de participer aux études de fermeture de casernes et de bases aériennes.



De par mes fonctions d'officier supérieur, j'ai encadré plusieurs dizaine de personnes de tous niveaux et de différents domaines. Ainsi j'ai développé des qualités managériales au travers de mes activités durant lesquelles j'ai été amené à élaborer des stratégies, fixer des objectifs et des indicateurs de contrôle de gestion et évaluer les résultats obtenus.

Dernièrement, en tant que directeur d'une société immobilière sur Paris, j'ai encadré une trentaine de personnes.

Habitué aux changements fréquents de postes, je sais m'intégrer rapidement au sein d'une structure nouvelle et je deviens rapidement autonome. Je prends des initiatives pour définir une stratégie et mettre mes compétences au service de ma direction d'emploi. Ma motivation est grande.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Génie Civil et Infrastructures

Management

Direction technique

Conduite de projet

Maintenance industrielle