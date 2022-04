Bruno AMENTA

Mission :



- Assure l’assistance des experts en ligne et terrain lors des phases de déploiement et de maintenance des solutions réseaux CISCO chez nos clients

- Assure le traitement en ligne, ou sur site si nécessaire d’incidents de nature complexe

- Assure le traitement des escalades techniques auprès de nos partenaires constructeurs

- Assure le transfert de compétences vers les équipes en ligne et terrain lors du déploiement ou de l’exploitation de solutions complexes

- Assure la montée en compétences des experts en ligne et terrain dans son pole de compétences



Compétences Techniques:



+ Réseaux : LAN/WAN, ETHERNET, ATM, FRAME-RELAY, TCP/IP, MPLS et VPN



+ Systèmes : WIN 2000/XP, WIN 2003 Srv, LINUX (Suze), Vmware ESX, Active Directory



+ Technologies : SPT, VLAN, OSPF, EIGRP, BGP, QOS, DHCP, DNS et MPLS



Mes compétences :

CCIE