Bruno ANDRE

Résident permanent au Canada (obtention du NAS), je suis titulaire d'un baccalauréat professionnel "sécurité - prévention" (diplôme d’études secondaires).



J'ai accumulé 31 ans d’expériences au sein des forces armées dont 25 dans le domaine de la sécurité publique (Gendarmerie Nationale Française). J'ai su relever tous les défis auxquels j'ai été confronté : de la brigade territoriale à l'unité de formation des spécialistes, d'unités de soutien au détachement auprès du ministère des affaires étrangères.



Depuis 16 ans, j’occupe des postes liés aux technologies de l'information. Mon cheminement m'a permis d’acquérir une expertise très diversifiée par l'entremise de postes techniques ou de gestionnaire et par les missions qui m’ont été confiées.



Je suis en recherche d'emploi dans les domaines suivants :



• Référant en exploitation policière de la téléphonie mobile, fixe et d’internet.

• Analyste : recherches et rapprochements, conseils, élaboration de synthèses statistiques et de rapports, interprétation de données (bases de données policières ou non, fadets, etc.).

• Soutien technique niveau I et II : haute expérience en résolution de problèmes.



• Conseiller en systèmes de sécurité ou Opérateur (gestion d’un site) :

- évaluation des besoins, budgétisation, élaboration de l’architecture matérielle et humaine, résolution des incidents et maintenance autonome.

- développement et exploitation de la vidéo surveillance et du système d'accès.

• Production et gestion de documentation informatique (technique, guides et vulgarisation) ainsi que les rapports et les états statistiques.



• Installation, configuration et gestion d'ordinateurs, équipements de sauvegarde et de réseau.

• Définition et mise en application de standards.

• Participation à des projets multidisciplinaires.



• Création de plans d'infrastructure sous VISIO (AUTOCAD) : équipements de sécurité et modélisation 3D.