Bruno ANTHONY

Bonjour et bienvenue a vous qui consulté ma fiche.



Moi c'est Bruno Artisan Carreleur de métier, avec 30 d’expérience dans le bâtiment, je me suis spécialisé depuis 20 ans dans le domaine de l'aménagement et rénovation intérieure.

La Création & l'Installation de tout les styles de Cuisines & Salle de bain, l'aménagement de placard et dressing et toute la rénovation intérieure.

La Pose de Carrelage, Faïence, Mosaïque, Marbre, Travertin & Parquet.

Les Modification & Réalisation de Cloisons

Construction de Douche a l'Italienne & pose de jacuzzi

Les petits Travaux de Plomberie & Electricité. Mais si les travaux sont plus important je travaille en partenariat avec des artisans plombiers et électriciens.

Rectification des Sol & Mur,

La Rénovation de cuisine d'ou l’intérêt de changé de look a un budget plus adapté, changé simplement ses plans de travail son évier, les crédences ou bien donné de nouvelles couleurs a vos façades sans les changé, teinte au choix ou personnalisé, je travaille avec un ami artisan qui possède un atelier de peinture sur meuble.

Je réalise aussi la Rénovation complète d'appartement et je m'occupe de toutes les fournitures si le client le désire.

A ce jour j'ai envie de développé encore plus mon activité et y ajouté le domaine de la décoration pour cela n’hésitez pas a me contacté car je recherche des partenaires, mais aussi des partenaires professionnel

intéressé par le secteur de mon activité, si vous avez des projets de développement en partenariat n'hésitez pas a me posté vos mail.

Je réalise aussi de la restauration et Relooking de meubles

Décapage, Sablage, Réparation

Peinture et Vernissage réaliser en Atelier

Je recherche aussi des partenaires dans le secteur immobilier ou autre sur Marseille et environs susceptible de m'apporté des affaires ou me mettre en relation avec des propriétaires ou syndic intéressé pour réalisé des travaux de rénovation dans de vieux appartements ou maisons d'ou l'avantage de vendre le bien a un meilleur prix et plus facilement. N'hésitez pas a me posté vos propositions de partenariat et je vous ferait pars des miennes.

Ma publicité principale le bouche a oreille.

Mes références la satisfaction de mes clients.

Mon secteur d'activité région PACA

Mon secteur d'activité principal Marseille et environ.

possibilité de me déplacer ou de prendre des chantier Hors PACA selon propositions.

Etude et devis GRATUIT sur un secteur 60 km si je dois me déplacé.

Me contacté pour plus d'infos premier contact par mail je communique mes coordonnées téléphonique sur demandes par mail aux personnes sérieuse.



Fier d’être Artisan mon métier est une passion l'Art & la Manière de le réalisé deviens un plaisir car chaque réalisation que je vais accomplir reste pour moi unique...



Merci d'avoir pris le temps de consulté ma fiche.



Cordialement.



Bruno.



Mes compétences :

Bricolage

Aménagement de cuisines

Cuisine traditionnelle

Guitare