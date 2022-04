Passionné de technologies, j'ai un profil technique dans l'architecture et le développement d'applications web multi-tiers sur environnement J2EE / JavaEE.



J'apprécie aussi le monde de l'Open Source dont la philosophie de partage et d'entre-aide correspond à mon caractère : éviter la rétention d'informations et faire que tout le monde avance.



Mon CV sur : http://bruno.arliguy.info



Mes compétences :

AJAX

Ajax Javascript

Apache

Apache Tomcat

CSS

Hibernate

J2EE

JAVA

JavaEE

Javascript

JDBC

JDO

Linux

Linux Suse

Microsoft SQL

MySQL

Oracle

PostgreSQL

Red Hat

Spring

Subversion

Suse

Tomcat

Xhtml

XML

XSL

XSLT