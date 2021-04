Philippe JULIEN

Optimiser les flux d'information en appréhendant les problématiques spécifiques à chaque métier ; l'EDI combine fonctionnel et technique, autour d'un relationnel fort.



Profil :

● Gestion de projet

● Coordination d'équipes

● Relationnel & Service client

● Expertise & Formation EDI



Compétences clefs :

● Organiser les processus et les méthodes

● Analyser les besoins, concevoir, planifier et valider les flux B2B

● Résoudre les problèmes complexes

● Coordonner les projets B2B sur un périmètre international

● Promouvoir les solutions B2B en Interne et en Externe

● Analyser le SI B2B et préconiser ses évolutions

● Concevoir et suivre les indicateurs de performance et tableaux de bord – définir le budget



● Plateformes EDI : GIS/SB2BI (Sterling commerce), Seeburger, Tradexpress (Generix), EuroEDI, Gentran

● Outils techniques : MS Project, MS Office (confirmé), SQL

● Progiciels : SAP, TMS XPO, TMS Alloin, WMS STEF

Intérêts du moment :

● industrialiser la chaîne de traitement des flux EDI

● déployer le site Web (& mobile) pour les Clients et partenaires du Groupe.

● promouvoir les solutions B2B au sein des Business Units



Mes compétences :

Microsoft Office

XML

Logistique

Gestion de projet

Informatique

Oracle

INOVERT

EDIFACT

Transport routier

Échange de données informatisé

Optimisation des process