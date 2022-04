Bruno ATHEA

Fondateur de l'agence Etik immo situé en plein centre de Romainville.

Je bénéficie d'une excellente connaissance du terrain et d'un réseau de contacts au sein de la ville et dans le 93.



Agence spécialisé dans l'ancien située au 57 avenue de Verdun

- Estimations et avis de valeur

- Communication sur les portails spécilialisés

- Négociation et concusion des ventes

- Rédaction des compromis et suivi des dossiers notaires



Nouvelle agence spécialisée dans la commercialisation de biens neufs située

au 84 avenue de Verdun et développement de la structure Etik Promotion

- Recherche foncière

- Etudes de faisabilité

- Montage d'opérations de promotion

- Conception de plaquette commerciales en immobilier

- Commercialisation de biens neufs