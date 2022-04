Bruno AUDRA

COMPETENCES___________________________________________________________________________



Management



 Définir la politique Qualité de l’entreprise avec la Direction (niveaux de Qualité, objectifs, indicateurs,…

 Garantir la Marque et la Qualité auprès des Clients et des Fournisseurs

 Former les Equipes à la Qualité sur les sites de fabrication, les filiales étrangères et chez les clients.

 Manager une équipe qualifiée de Correspondants Qualité (Cadres/Techniciens).

 Construire des groupes de travail pour la résolution de problèmes (8D, PDCA,…)

 Elaborer des parcours d’évolution de carrières pour les collaborateurs. .

 Accompagner les collaborateurs dans la conduite de changement (Formations, mobilités, recrutements)



Gestion



 Etablir les Budgets d’Investissements techniques et optimiser les frais de fonctionnement.

 Mettre en place les outils de Gestion (Tableaux de bords, Indicateurs de performance,…)

 Entretenir un partenariat avec les laboratoires extérieurs et suivre les contrats de prestations.



Conduite de projets



 Participer en tant qu’Expert et Membre de la Commission Française de Normalisation à l’élaboration des normes.

 Créer un Laboratoire de Contrôle et d’Essais

 Mettre en place un système Qualité selon le référentiel ISO 9000.

 Etudier les besoins, proposer des solutions, guider les choix, maîtriser les budgets.

 Piloter des groupes projets (Production, Méthodes, Bureau d’Etudes, Direction Générale,…).