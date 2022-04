Bruno AUGONNET

Comme prévu, les demandes de banalisation du courant faible arrivent pour la domotique et la GTB.

Mauvaise nouvelle pour les immeubles non construits dans ce sens. Le surcoût d'environ 15% va commencer à trouver son amortissement, à travers tous les systèmes client-serveur et communicants qui envahissent le marché.

La réduction des coûts d'exploitations des solutions passe par la transformation des coûts d'investissement à l'unité vers des coûts mutualisés, associés à une vision globale.



Mon actu :

- Accompagnement consolidation Triple Play sur futur Center Parcs de la Vienne

- Déploiement Triple Play sur résidence Sud de la France

- Accompagnement IT sur Fuerte Ventura (Canaries)

- Assistance courant faible, sur résidence Adagio Colmar

- Accompagnement consolidation Triple Play sur nouvelle construction à Flaine



- Le 20 novembre 2013 - Participation à l'émission Handichat http://handichat.fr/replay (rubrique « Les recruteurs en vidéo » puis logo Pierre & Vacances.

- Mai 2014 - Freehandise Trophy 3° édition (organisation)



S'élever c'est faire ce que l'on aime, car pour s'élever, il faut persévérer et pour persévérer il faut être passionné et être sûr que c'est ce qui passe au-dessus de tout. C'est ici et maintenant que ça se passe.

Encourager le Free Handise Trophy, car nous sommes là pour nous dépasser et dépasser nos peurs. Profitons de cette belle image qu'a gagnée le handicap cette dernière décennie. Faisons notre société avec le handicap, car avec les progrès médicaux et l'allongement du temps de travail, nous serons de plus en plus nombreux et nous voudrons continuer à développer nos talents.



Mes compétences :

ITIL