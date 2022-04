Bruno Augusto RAMOS

Directeur de création et account manager spécialisé dans la mise en valeur des espaces dédiés aux marques.



Grâce à mon expérience dans divers postes dans le marketing, j'ai développé un ensemble de compétences qui comprennent la gestion de clients, le sourcing fournisseurs, la gestion du budget, le renforcement de la marque et l'esprit d'équipe.



Au cours des 10 dernières années, j'ai construit un véritable réseau de collaborateurs dans le monde entier et acquis une solide connaissance du secteur de retail et de la production d'événements. J'ai aussi une bonne expertise dans la conception d'une marque et dans le design produit.