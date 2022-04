Bruno AZOCAR

Bonjour,



Je travaille comme projeteur indépendant dans le joyeux monde des TP.



Jusqu'à présent j'ai surtout fait du terrassement, mais j'ai récement effecué une mission sur un tramway, qui m'a beaucoup plus.



Bref, je m'adapte.



J'ai mes licences AutoCad, Covadis et AutoPiste. Mon propre ordinateur.



En résumé je suis opérationnel de suite.



Je me déplace partout, il faut simplement prendre en compte que je rentre sur Toulouse, traduction: le déplacement en soi n'est pas un problème du moment que je m'y retrouve.



Mes compétences :

Autocad

Autodesk

Autopiste

Covadis

Dessin

Projeteur

Terrassement

Tramway

travaux publics

Urbanisme

VRD