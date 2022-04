Bruno AZULAY

En ne retenant que deux mots pour me décrire Professionnellement, je dirais : Autodidacte et Atypique,

• deux mots pour définir mon Caractère : Astucieux et Pugnace,

• deux mots pour définir mon État d'Esprit : Créatif et Coopératif,

• deux mots pour définir mes Qualités : Communicatif et Enthousiaste,

• deux mots pour définir ma Façon de travailler : Structurée et énergique,

• deux mots pour mes Défauts : Têtu et Bavard,



Enfin, deux mots que j'aime bien : Honnête et Confiant.



Mon CV en Vidéo : https://youtu.be/ssOYnyiQ0fU



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Management

Windows

Photoshop

Webmaster

Développeur

Publicité

Internet

Conseil

Gestion de projet

Informatique

Artiste

WebDesign

Négociation

Vente

Wordpress

Photographie

Photo

Design

Nouvelles technologies

Créatif

Autodidacte