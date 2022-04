Je me nomme Bruno BARABOTTI, je suis gérant de deux structures.



La première est une société de sécurité - protection des personnes "Groupe Sud Sécurité" créée en 2005 et qui a à son actif une trantaine de salariés. Nous travaillons principalement pour de riches particuliers mais aussi dans les domaines de l'évènementiel, les chantiers, les hôtels, les copropriétés,...

Nous répondons à tous se qui touche le domaine de la sécurité (moyens humains mais aussi alarmes, vidéosurveillance,...)

La deuxième est une société de conciergerie et de mise en relation "PARTNERS CONCEPT" créée en 2010 suite à de nombreuses demandes de la part de mes clients.

Cette société consiste à répondre à toutes demandes et tous besoins que ce soit un particulier ou une entreprise et ce GRATUITEMENT.



Le concept est simple:



Vous êtes un particulier.

Vous avez besoin d'une baby-sitter, d'une femme de ménage, d'un plombier ou bien organiser un évènement particulier,...? Vous cherchez un prestataire rapide, efficace et sérieux.

Il suffit de vous connecter sur notre site internet partnersconcept.fr et vous trouverez dans votre région le prestataire que vous cherchez répondant à nos critères des selection et suivant notre charte qualité.



Vous êtes une entreprise:

Vous rechercher un société de nettoyage, organiser un séminaire, mettre en place une conciergerie au seing de votre structure,...

Mes compétences :

