Christelle LEROY

J'ai 41 ans. Après avoir fait mes armes dans les domaines de l'esthétique, l'hôtellerie, le commerce, la gestion commerciale, le tourisme, dans des configurations me permettant de pratiquer des langues étrangères et travailler a l'Étranger, je suis aujourd'hui en mesure de répondre a de nouvelles opportunités.



Ce qui me caractérise? Disponibilité, ouverture d'esprit, relationnel client éprouvé, et d'une clientèle diversifiée tant en origine géographique qu'en âge, le plaisir de prendre soin des autres, rigueur et créativité, recherche de l'efficacité, entreprenante dans l'âme, je préfère affronter les obstacles que de subir trop de contraintes, surtout administratives. Ceci me vient de mon expérience anglaise, tournée vers le "produire bien,et le résultat" plutôt que "fonctionner pour fonctionner" qui donne la chance de faire plutôt que demander une expérience impossible...



Ayant vécu en Angleterre 8 années, je parle couramment l'Anglais, un bon Espagnol et des notions en Italien. Mon objectif, apprendre le Mandarin dans les années a venir.



Mon projet? Prendre un jour les rênes d'une structure dédiée aux soins. Entre temps, arpenter le monde pour parfaire mon expérience. Idéalement dans tout ce qui fait naviguer des clients qui veulent un service irréprochable et de grande qualité, navires, avions ou tout autre type de structure.



Mes compétences :

Rigueur

Formation professionnelle

Vente

Tourisme

Nature

Communication

Management

Microsoft Outlook

Massage

Corps