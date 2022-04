Christelle LEROY

Fort de 18 années d’expérience, j’ai exercé le poste d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans de nombreux projets chez des clients (mutuelle, assurance, information d'entreprise). Ces compétences me permettent, aujourd’hui, de pouvoir répondre efficacement à vos attentes.



Mes compétences :

UML/OMT

Oracle

Mercury Quality Center

Together

Eclipse

SQL

Merise Methodology

C++

XML, XSL, CSS, HTML

Java, J2EE