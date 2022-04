Christelle LEROY

Passionnée depuis ma plus tendre enfance par les domaines artistiques et culturels, j'ai exercé pendant quelques années la profession de médiatrice culturelle.

Mon parcours professionnel a pris une nouvelle orientation en 2013, puisque j'ai décidé de retourner à mes premiers amours à savoir la création graphique.

Actuellement basée à Aix-en-Provence, j'exerce la profession de graphiste/webdesigner.



Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous surArray



Mes compétences :

Communication

Histoire de l'art

Art

Dessin

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Flash

JavaScript

Adobe After Effects

PHP

HTML 5

CSS 3

Wordpress