Bruno BARBRY

- 18 ans d’expérience dans le management d’équipes commerciales et dans la gestion de centres de profit

- Management des équipes de vente (recrutement, formation et motivation

- Sens entrepreneurial, commerçant dans l’âme

- Homme de challenges et d’engagement

- Forte capacité de leadership, sens de la communication

- Capacité à insuffler énergie et enthousiasme à mes collaborateurs

- Réactivité, autonomie et capacité à gérer de multiples priorités

- Excellent relationnel et sens du service client

- Personnalité rapidement opérationnelle, capable d’évoluer dans un environnement international





Mes compétences :

Directeur de magasin