Bruno BARDIN

Aujourd'hui,Responsable de service R&D développement software chez BIORAD groupe international leader dans le diagnostic médical,je travaille plus particulièrement dans la division Immuno-Hématologie(ex DIAMED).

Mon expérience passée au sein de la division des ventes en tant que manager des équipes d'ingénieurs d'application me permet, d'impulser au sein équipes de developpement une orientation au service du client(interne et externe), en maintenant une écoute permanente, en analysant les besoins du marché, en respectant les engagements de délais et de qualité.

L 'engagement au service du client est pour moi le fil conducteur de toute ma carrière professionnelle.



